Поліція проведе термінові заходи щодо захисту ромів – Князєв
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Для недопущення в майбутньому фактів нападу на ромів поліція проведе комплекс превентивних профілактичних заходів. Про це заявив голова Національної поліції України Сергій Князєв під час селекторної наради за участі керівників територіальних підрозділів, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
За словами Князєва, поліція повинна зробити все, щоб захистити ромів по всій території України. Відтак, працівники поліції превенції, кримінальної поліції, патрульні проведуть низку заходів, щоб встановити місця проживання та тимчасового перебування ромів, а також їх транзит по державі.
"Ми повинні забезпечити їх безпеку до тих пір, поки кримінальна поліція не прозвітує, що джерело, яке ініціює такі ганебні правопорушення у нас в Україні, встановлено та локалізовано",- зазначив голова Нацполіції.
Також, за словами Князєва, він зобов'язав керівників обласних підрозділів, де в штаті карного розшуку ще не були створені підрозділи по розкриттю злочинів, які мають ознаки порушення рівноправності людини, терміново їх створити та прозвітувати про виконання.
Нагадаємо, напад на табір ромів стався пізно ввечері 23 червня у Львові. Внаслідок цього четверо осіб отримали ножові поранення, один постраждалий загинув. За напад затримали 8 осіб, з яких 7 — учні львівських шкіл, ще один — 20-річний організатор. Поліція встановила 14 осіб, які підозрюються у нападі.
Суд обрав запобіжні заходи всім підозрюваним у нападі у вигляді тримання під вартою терміном на два місяці.