Полиция продлила срок охраны одесского активиста Михайлика
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Национальная полиция Украина (НПУ) продлила срок охраны одесского активиста Олега Михайлика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правоохранителей.
“Мероприятия по физической охране были продолжены, даже несмотря на письменное заявление потерпевшего, написанное в его присутствии женой, — об отсутствии необходимости в мероприятиях по обеспечению его безопасности”, — говорится в сообщении пресс-центра НПУ.
Сейчас досудебное расследование осуществляет Главное следственное управление Нацполиции.
Ранее сообщалось, что одесскому политическому активисту Олегу Михайлику сняли государственную охрану.
Напомним, в немецком городе Мюнхен прошла операция по удалению пули из легкого одесского политического активиста Олега Михайлика, на которого в сентябре 2018 было совершено покушение. Операция продолжалась почти 5:00.
Как сообщал УНН, 11 января Михайлику во время операции в Германии извлекли пулю из легкого.
Напомним, в сентябре 2018 в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика.
В его груди долго оставалась пуля. Медики говорили, что вытянут ее, как только это станет возможным. Как сообщили адвокаты, пулю будут доставать за рубежом.
Полиция задержала трех подозреваемых в преступлении. Все они — иностранцы. Суд избрал им пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Сам Михайлик заявил о конфликте с городскими властями, а покушение связывает со своим общественно-политической жизнью.
В ноябре из СИЗО был освобожден инвалида 1-й группы Торнике Герасина (Нагладзе), который провел там два месяца за подозрению в покушении на активиста.
Напомним, одесского активиста Олега Михайлика, который недавно перенес операцию после совершения покушения на его жизнь, выписали из больницы в немецком Мюнхене.