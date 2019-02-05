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Поліція продовжила термін охорони одеського активіста Михайлика

Поліція продовжила термін охорони одеського активіста Михайлика

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Національна поліція України (НПУ) продовжила термін охорони одеського активіста Олега Михайлика. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу правоохоронців.

“Заходи з фізичної охорони були продовжені, навіть попри письмову заяву потерпілого, написаної в його присутності дружиною, — про відсутність потреби у заходах із забезпечення його безпеки”, — йдеться у повідомленні прес-центру НПУ.

Наразі досудове розслідування здійснює Головне слідче управління Нацполіції.

Раніше повідомлялось, що одеському політичному активісту Олегу Михайлику зняли державну охорону.

Нагадаємо, в німецькому місті Мюнхен операція з видалення кулі з легені одеського політичного активіста Олега Михайлика, на якого у вересні 2018 було скоєно замах, тривала майже 5 годин.

Як повідомляв УНН, 11 січня Михайлику під час операції в Німеччині витягли кулю з легені.

Нагадаємо, у вересні 2018 у Одесі стріляли в політичного активіста Олега Михайлика.

В його грудях довго залишалася куля. Медики говорили, що витягнуть її, як тільки це стане можливим. Як повідомили адвокати, кулю будуть діставати за кордоном.

Поліція затримала трьох підозрюваних у злочині. Всі вони — іноземці. Суд обрав їм заходи у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.

Сам Михайлик заявив про конфлікт з міською владою, а замах пов’язує зі своїм суспільно-політичним життям.

У листопаді з СІЗО було звільнено інваліда 1-ї групи Торніке Герасіна (Нагладзе), який провів там два місяці за підозрою в замаху на активіста.

Нагадаємо, одеського активіста Олега Михайлика, який недавно переніс операцію після скоєння замаху на його життя, виписали з лікарні в німецькому Мюнхені.

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