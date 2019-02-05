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Одеському активісту Михайлику зняли державну охорону

Одеському активісту Михайлику зняли державну охорону

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. Одеському політичному активісту Олегу Михайлику зняли державну охорону. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

"Пост щирої "подяки" українській Національній поліції (реформованій). Спочатку мені довелося в Німеччині перенести на 2 дня заплановану операцію з вилучення кулі з легені, так як слідчі Головного слідчого управління Національної поліції виявилися не в змозі за два місяці підготувати документи для німецької сторони. Обійшлися врученням мені пластикового пакета для збереження кулі. А потім вони зняли надану мені державну охорону. Вірніше, просто не продовжили її надання після 24 січня", - написав Михайлик.

Він написав, що створюється таке враження, що вони навмисно підштовхують його до того, щоб він попросив політичного притулку в одній з європейських країн, щоб знову не потрапити під кулі найманого вбивці.

Одеський активіст написав, що обіцяє подумати і повідомити про це рішення Національну поліцію і всіх, хто цікавиться його долею.

Нагадаємо, в німецькому місті Мюнхен операція з видалення кулі з легені одеського політичного активіста Олега Михайлика, на якого у вересні 2018 було скоєно замах, тривала майже 5 годин.

Як повідомляв УНН, 11 січня Михайлику під час операції в Німеччині витягли кулю з легені.

Нагадаємо, у вересні 2018 у Одесі стріляли в політичного активіста Олега Михайлика.

В його грудях довго залишалася куля. Медики говорили, що витягнуть її, як тільки це стане можливим. Як повідомили адвокати, кулю будуть діставати за кордоном.

Поліція затримала трьох підозрюваних у злочині. Всі вони - іноземці. Суд обрав їм заходи у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.

Сам Михайлик заявив про конфлікт з міською владою, а замах пов'язує зі своїм суспільно-політичним життям.

У листопаді з СІЗО було звільнено інваліда 1-ї групи Торніке Герасіна (Нагладзе), який провів там два місяці за підозрою в замаху на активіста.

Нагадаємо, одеського активіста Олега Михайлика, який недавно переніс операцію після скоєння замаху на його життя, виписали з лікарні в німецькому Мюнхені.

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