Одесскому активисту Михайлику сняли государственную охрану
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Одесскому политическому активисту Олегу Михайлику сняли государственную охрану. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Пост искренней "благодарности" украинской Национальной полиции (реформированной). Сначала мне пришлось в Германии перенести на 2 дня запланированную операцию по извлечению пули из легкого, так как следователи Главного следственного управления Национальной полиции оказались не в состоянии за два месяца подготовить документы для немецкой стороны. Обошлись вручением мне пластикового пакета для сохранения пули. А потом они сняли предоставленную мне государственную охрану. Вернее, просто не продлили ее предоставление после 24 января", - написал Михайлик.
Он написал, что создается такое впечатление, что они намеренно подталкивают его к тому, чтобы он попросил политического убежища в одной из европейских стран, чтобы опять не попасть под пули наемного убийцы.
Одесский активист написал, что обещает подумать и уведомить об этом решении Национальную полицию и всех, кто интересуется его судьбой.
Напомним, в немецком городе Мюнхен операция по удалению пули из легкого одесского политического активиста Олега Михайлика, на которого в сентябре 2018 было совершено покушение, продолжалась почти 5:00.
Как сообщал УНН, 11 января Михайлику во время операции в Германии извлекли пулю из легкого.
Напомним, в сентябре 2018 в Одессе стреляли в политического активиста Олега Михайлика.
В его груди долго оставалась пуля. Медики говорили, что извлекут ее, как только это станет возможным. Как сообщили адвокаты, пулю будут доставать за рубежом.
Полиция задержала трех подозреваемых в преступлении. Все они - иностранцы. Суд избрал им меры в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.
Сам Михайлик заявил о конфликте с городскими властями, а покушение связывает со своей общественно-политической жизнью.
В ноябре из СИЗО был освобожден инвалид 1-й группы Торнике Герасина (Нагладзе), который провел там два месяца по подозрению в покушении на активиста.
Напомним, одесского активиста Олега Михайлика, который недавно перенес операцию после совершения покушения на его жизнь, выписали из больницы в немецком Мюнхене.