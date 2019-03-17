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Во Львове задержали телефонного минера

Киев • УНН

 • 7327 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Полиция сообщает о задержании мужчины, который предоставил ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП во Львовской области.

Во Львове задержали телефонного минера

По сообщению, 17 марта, около 17:00 на оперативную линию "102" позвонил аноним и сообщил, что главный железнодорожный вокзал во Львове заминирован.

"На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинолог, патрульные полицейские и работники других служб. Были эвакуированы около 550 пассажиров и работников железнодорожного вокзала. Правоохранители обследовали помещения и прилегающую территорию, взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что анонимом оказался 20-летний житель одного из сел Пустомытовского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Его задержали, вскоре суд должен избрать меру пресечения.

Статья, по которой открыто уголовное производство (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), предусматривает заключение до шести лет.

Как сообщал УНН, в трех разных регионах Украины Служба безопасности Украины разоблачила трех человек, которые осуществили заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера.

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