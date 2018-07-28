Полиция будет усиленно охранять шествие за единую поместную церковь
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Для безопасности участников шествия за единую поместную церковь полиция работает в усиленном режиме. Об этом заявил начальник ГУ НП в городе Киеве Андрей Крищенко, сообщили УНН в пресс-службе столичной полиции.
Так, в рамках празднования 1030-летия Крещения Руси верующие УПЦ КП пройдут по центральным улицам столицы.
Как отметил Крищенко, с целью надлежащего обеспечения безопасности гостей и жителей города правоохранители усилили меры безопасности. Полицейские будут обеспечивать общественный порядок и безопасность участников религиозного мероприятия.
Кроме мест сбора верующих, куда можно попасть через специально оборудованные фильтрационные пункты, особое внимание правоохранители уделят патрулированию улиц, а также несению службы на станциях столичной подземки.
Напомним, 28 июля в центре Киева временно ограничат движение транспорта рядом улиц.