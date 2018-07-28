Поліція посилено охоронятиме Ходу за єдину помісну церкву

Так, у рамках відзначення 1030-річчя Хрещення Русі віряни УПЦ КП пройдуть центральними вулицями столиці.

Як наголосив Крищенко, з метою належного забезпечення безпеки гостей та мешканців міста правоохоронці посилили заходи безпеки. Поліцейські забезпечуватимуть громадський порядок та безпеку учасників релігійного заходу.

Окрім місць збору вірян, куди можна потрапити через спеціально облаштовані фільтраційні пункти, особливу увагу правоохоронці приділять патрулюванню вулиць, а також несенню служби на станціях столичної підземки.

Нагадаємо, 28 липня в центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту низкою вулиць.