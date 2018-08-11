Полиция возбудила дело из-за падения легкомоторного самолета в Тернопольской области

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 281 УК Украины "Нарушение правил воздушных полетов", - отметили в полиции.

Как отметили очевидцы происшествия, они услышали странный шум, когда над землей пролетал воздушный транспорт. После чего он сразу начал резко падать, пока не сравнялся с землей.

Правоохранители также рассказали, что сейчас точная причина падения дельтаплана неизвестна, ведется следствие.

Как сообщал УНН, в Тернопольской области вблизи села Пановцы Борщевского района разбился легкомоторный самолет, пилот погиб.