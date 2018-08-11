Поліція порушила справу через падіння легкомоторного літака на Тернопільщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Поліція Тернопільської області розпочала кримінальне провадження за фактом падіння легкомоторного літака поблизу села Панівці на Тернопільщині, передає УНН з посиланням на повідомлення відділу комунікації поліції Тернопільської області.
"Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 281 ККУ "Порушення правил повітряних польотів", - зазначили у поліції.
Як зазначили очевидці події, вони почули дивний шум, коли над землею пролітав повітряний транспорт. Після чого він одразу почав різко падати, допоки не зрівнявся з землею.
Правоохоронці також розповіли, що наразі точна причина падіння дельтаплана невідома, триває слідство.
Як повідомляв УНН, у Тернопільській області поблизу села Панівці Борщівського району розбився легкомоторний літак, пілот загинув.