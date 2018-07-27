Полиция: во время Крестного хода в столице задержаны три человека

"(Были задержаны - ред.) три человека - они шли против колонны, задерживали движение, поэтому полиция приняла меры", - добавил Крищенко.

Напомним, по подсчетам правоохранительных органов, в Крестном ходе УПЦ МП приняли участие в 20 тысяч граждан. При этом Информационно-просветительский отдел УПЦ МП заявил, что "в молитвенной ходе в этом году приняло 250 тысяч православных верующих".