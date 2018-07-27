Поліція: під час Хресної ходи у столиці затримано трьох людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Під час проведення Хресної ходи УПЦ МП, присвячену відзначенню 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України, правоохоронці затримали трьох осіб. Про це під час брифінгу заявив голова Нацполіції Києва Андрій Крищенко, передає УНН.
"(Було затримано – ред.) три особи – вони йшли проти колони, затримували рух, тому поліція вжила заходи", - додав Крищенко.
Нагадаємо, за підрахунками правоохоронних органів, у Хресній ході УПЦ МП взяли участь до 20 тисяч громадян. При цьому Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП заявив, що "у молитовній ході цього року взяло 250 тисяч православних вірян".