Полиция проверяет информацию о похищении ребенка в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Полиция проверяет информацию о похищении малолетнего ребенка в столице. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Киева.
"Проверяем информацию", - ответили в полиции на вопрос, имел ли место факт похищения малолетнего ребенка в Киеве на улице Полярной.
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Детали события в полиции пообещали сообщить позже.
Напомним, в Ивано-Франковской области неизвестные лица похитили жителя одного из сел района, поместив его к автомобилю.