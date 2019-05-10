Поліція перевіряє інформацію про викрадення дитини у столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Поліція перевіряє інформацію щодо викрадення малолітньої дитини у столиці. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.
"Перевіряємо інформацію", - відповіли у поліції на питання, чи мав місце факт викрадення малолітньої дитини у Києві на вулиці Полярній.
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Деталі події у поліції пообіцяли повідомити згодом.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області невідомі особи викрали мешканця одного з сіл району, помістивши його до автомобіля.