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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 18183 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 35051 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 40313 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 87981 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 85272 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103000 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109958 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Полиция проверяет информацию об убийстве мужчины в ресторане Киева

Полиция проверяет информацию об убийстве мужчины в ресторане Киева

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. В одном из ресторанов Киева, который расположен в Подольском районе, нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в городе Киеве.

"К нам поступила информация о том, что в одном из пунктов питания, который находится в Подольском районе, обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехали следователи", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, Киеве в ресторане быстрого питания сегодня нашли тело мужчины с перерезанным горлом.

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