Полиция проверяет информацию об убийстве мужчины в ресторане Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В одном из ресторанов Киева, который расположен в Подольском районе, нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП Украины в городе Киеве.
"К нам поступила информация о том, что в одном из пунктов питания, который находится в Подольском районе, обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехали следователи", - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНН, Киеве в ресторане быстрого питания сегодня нашли тело мужчины с перерезанным горлом.