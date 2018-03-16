Поліція перевіряє інформацію про вбивство людини в ресторані Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В одному з ресторанів Києва, який знаходиться в Подільському районі, знайшли тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП України в місті Києві.
“До нас надійшла інформація про те, що в одному з закладів харчування, який знаходиться в Подільському районі, виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. На місце події виїхали слідчі”, — повідомили в прес-службі.
Як повідомляв УНН, Києві в ресторані швидкого харчування сьогодні знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом.