Поліція перевіряє інформацію про вбивство людини в ресторані Києва

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. В одному з ресторанів Києва, який знаходиться в Подільському районі, знайшли тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП України в місті Києві.

“До нас надійшла інформація про те, що в одному з закладів харчування, який знаходиться в Подільському районі, виявили тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. На місце події виїхали слідчі”, — повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНН, Києві в ресторані швидкого харчування сьогодні знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом.

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