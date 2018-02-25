Полиция перекрыла канал сбыта наркотиков из оккупированного Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Сотрудники Нацполиции Донецкой области при содействии Государственной пограничной службы Украины зафиксировали сбыт опасного наркотика в больших размерах. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции, передает УНН.
По информации правоохранителей, в сентябре прошлого года оперативникам поступила информация о том, что на украинскую территорию с временно оккупированной Макеевки поступает амфетамин, преимущественно почтовыми отправлениями.
“При документировании факта сбыта выяснилось, что поставкой занималась жительница 1982 года рождения. Клиентскую базу фигурантка подбирала с помощью сети Интернет. Знакомилась с потенциальными покупателями, в разговоре предлагала запрещенный товар, а дальше отправляла заказ по адресам их проживания. Только в качестве исключения передавала наркотик из рук в руки. Во время очередной такой передачи наркоторговку задержали”, – сообщили в полиции.
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Сейчас подозреваемая сотрудничать с правоохранителями отказывается. Несмотря на это, обыски и другие неотложные оперативные и следственные мероприятия продолжаются.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.307 “Сбыт наркотических средств в крупных размерах” Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские устанавливают канал поступления амфетамина.
Как ранее сообщал УНН, в Донецкой области 22-летний житель Кропивницкого пытался получить посылку с наркотиками из Чернигова.