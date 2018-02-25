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Поліція перекрила канал збуту наркотиків з окупованого Донбасу

Поліція перекрила канал збуту наркотиків з окупованого Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Співробітники Нацполіції Донецькій області за сприяння Державної прикордонної служби України зафіксували збут небезпечного наркотику у великих розмірах. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції, передає УНН.

За інформацією правоохоронців, у вересні минулого року до оперативників надійшла інформація про те, що на українську територію з тимчасово окупованої Макіївки надходить амфетамін, переважно поштовими відправленнями.

“При документуванні факту збуту з’ясувалося, що постачанням займалася мешканка 1982 року народження. Клієнтську базу фігурантка підбирала за допомогою мережі Інтернет. Знайомилася з потенційними покупцями, в розмові пропонувала заборонений товар, а далі відправляла замовлення за адресами їх мешкання. Лише у якості виключення передавала наркотик з рук в руки. Під час чергової такої передачі наркоторговку було затримано”, — повідомили у поліції.

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Наразі підозрювана співпрацювати з правоохоронцями відмовляється. Не зважаючи на це, обшукові та інші невідкладні оперативні та слідчі заходи тривають.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 “Збут наркотичних засобів у великих розмірах”.

Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановлюють канал надходження амфетаміну.

Як раніше повідомляв УНН, на Донеччині 22-річний мешканець Кропивницького намагався отримати посилку з наркотиками із Чернігова.

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