Полиция окружила столичный Майдан Независимости, вход в метро - закрыли
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. На Майдане Независимости в Киеве правоохранители установили сигнальные ленты, метро закрыто на вход и выход, на месте дежурит скорая. Об этом сообщает собственный корреспондент УНН.
Детали
Так, на Майдане состоянию на 19:30 дежурили по крайней мере шесть полицейских машин, а также карета скорой бригада пожарных.
Несколько входов в подземку перекрыто сигнальной лентой, так же как и подход к самой площади.
Кроме того, по данным пресс-службы киевского метрополитена, станция “Майдан Независимости” закрыта на вход и выход — “по техническим причинам”. При этом сообщается, что пересадка работает.
УНН пытается уточнить детали событий в ГУНП города Киева.
Напомним
В столице достаточно частым явлением стало сообщение о заминировании станций метрополитена. Обычно “минеры” сообщают о взрывчатке сразу на нескольких станциях.
Как сообщал УНН, в начале марта Верховная Рада ужесточила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.