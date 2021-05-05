Полиция окружила столичный Майдан Независимости, вход в метро - закрыли

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. На Майдане Независимости в Киеве правоохранители установили сигнальные ленты, метро закрыто на вход и выход, на месте дежурит скорая. Об этом сообщает собственный корреспондент УНН.

Детали

Так, на Майдане состоянию на 19:30 дежурили по крайней мере шесть полицейских машин, а также карета скорой бригада пожарных.

Несколько входов в подземку перекрыто сигнальной лентой, так же как и подход к самой площади.

Кроме того, по данным пресс-службы киевского метрополитена, станция “Майдан Независимости” закрыта на вход и выход — “по техническим причинам”. При этом сообщается, что пересадка работает.

УНН пытается уточнить детали событий в ГУНП города Киева.

Напомним

В столице достаточно частым явлением стало сообщение о заминировании станций метрополитена. Обычно “минеры” сообщают о взрывчатке сразу на нескольких станциях.

Как сообщал УНН, в начале марта Верховная Рада ужесточила ответственность за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

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