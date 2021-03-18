У столичному метрополітені вибухівки не знайшли: метро працює у звичайному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. В Києві метро працює у звичайному режимі після перевірки повідомлення про замінування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.
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"Метрополітен працює у звичайному режимі, всі станції перевірено та відчинено для пасажирів. Про це інформує КП "Київський метрополітен", - йдеться в повідомленні.
В КМДА нагадують, що раніше низку станцій метро та пересадочні вузли зачинили на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування.
"Наразі станції "Червоний хутір", "Героїв Дніпра", "Академмістечко", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Театральна", "Палац спорту", а також пересадочні вузли перевірено та відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - зазначається в повідомленні.
Що було раніше
Дві станції метро Києва - "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" - відновили роботу у звичайному режимі після перевірки повідомлення про замінування.
Доповнення
На початку березня Верховна Рада посилила відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.