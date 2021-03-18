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Дві станції метро у центрі Києва відкрили після хвилі "мінувань"

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Дві станції метро Києва - "Хрещатик" та "Майдан Незалежності" - відновили роботу у звичайному режимі після перевірки повідомлення про замінування. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані КП "Київський метрополітен".

Цитата:

“Станції “Хрещатик” і “Майдан Незалежності”+ пересадка перевірено та відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - вказано у повідомленні.

Деталі

Перевірка триває на станціях:

  • “Театральна”+ пересадка;
  • "Палац спорту“+пересадка;
  • “Академмістечко”;
  • “Червоний хутір”;
  • “Героїв Дніпра”.

Раніше невідомий замінував 7 станцій метро у Києві.

Довідково

На початку березня Верховна Рада посилила відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.

Зокрема, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури або об’єкти чи споруди, що забезпечують діяльність органів державної влади, або заклади охорони здоров’я та освіти, такі дії каратимуться позбавленням волі на строк від 4 до 8 років.

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