Поліція оточила столичний Майдан Незалежності, вхід у метро - закрили

Деталі

Так, на Майдані станом на 19:30 чергувало принаймні шість поліцейських машин, а також карета швидкої та бригада пожежників.

Декілька входів до підземки перекрито сигнальною стрічкою, так само як і підхід до самої площі.

Крім того, за даними пресслужби київського метрополітену, станцію “Майдан Незалежності” зачинено на вхід та вихід — “з технічних причин”. При цьому повідомляється, що пересадка працює.

УНН намагається вточнити деталі подій у ГУНП міста Києва.

Нагадаємо

У столиці досить частим явищем стало повідомлення про замінування станцій метрополітену. Зазвичай «мінери» повідомляють про вибухівку одразу на декількох станціях.

Як повідомляв УНН, на початку березня Верховна Рада посилила відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян.