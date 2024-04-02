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Полиция открыла дело против владельца "Эльдорадо" после журналистского расследования
Полиция открыла уголовное производство против владельца торгового центра "Гулливер" и сети "Эльдорадо" Виктора Полищука за то, что он якобы незаконно пересек государственную границу Украины как волонтер во время военного положения по поддельным документам.
В Стамбуле задержали граждан Таджикистана и Киргизии по подозрению в подготовке теракта
Гражданин Таджикистана, член ИГИЛ под кодовым именем Абу Исмаил и его сообщник из Кыргызстана были задержаны в Стамбуле во время подготовки теракта, а в их квартире полиция нашла оружие и маскировку.
В Сирии нанесли авиаудар по консульству Ирана - Дамаск обвиняет Израиль
Иранское консульство в Дамаске подверглось авиаудару, в результате которого погибли два иранских генерала и несколько дипломатов; Сирия и Иран обвинили Израиль в этой атаке.
В Австрии на будущей неделе созовут Совет нацбезопасности из-за шпионажа рф
Австрия созывает совет по национальной безопасности в связи с задержанием бывшего офицера разведки, подозреваемого в шпионаже в пользу ФСБ россии.
Бойцы "Омеги" уничтожили российскую технику с ПТРК "Стугна" и Javelin
Бойцы спецподразделения "Омега" точно уничтожили вражескую технику противотанковыми ракетами "Стугна" и Javelin на востоке Украины.
Атаки беспилотников на российские НПЗ обусловили сокращение экспорта дизтоплива из россии - Ермак
Атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в россии являются основной причиной значительного сокращения экспорта российского дизельного топлива, считает Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины.
В Кривом Роге вражеская ракета повредила линию электропередачи - Силы обороны юга
Российская ракета повредила линию электропередач и вызвала пожар в Кривом Роге, в результате чего пострадал один гражданский человек.
Российские оккупанты нанесли 113 ударов по Сумской области за сутки
За сутки российские оккупанты 113 раз открывали огонь в Сумской области, обстреляв несколько населенных пунктов и ранив одного человека.
Украина увеличила производство дронов, поражающих цели за 1000 км - Федоров в интервью Welt
По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, в 2024 году производство беспилотников дальнего радиуса действия более 1000 км в Украине выросло в десять раз по сравнению с предыдущим годом.
255 украинских детей были изъяты социальными службами у родителей за рубежом, - Лубинец
255 украинских детей были отобраны от родителей местными социальными службами за рубежом по состоянию на 31 декабря 2023 года, причем наихудшая ситуация сложилась в Германии (71 случай), Польше (33), Италии (25), Чехии (24) и Швеции (17).