Полиция открыла дело против владельца "Эльдорадо" после журналистского расследования

Полиция начала уголовное производство после выхода расследования проекта "Схемы", в котором рассказали о том, что владелец столичного торгово-офисного центра "Гулливер" и сети "Эльдорадо" Виктор Полищук во время военного положения выезжал за пределы Украины как волонтер на основании документов с признаками подделки. Об этом сообщило "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу НП, передает УНН.

Детали

Как отмечается, правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 332 УКУ.

В рамках указанного уголовного производства будут проверены факты незаконного пересечения государственной границы Украины говорится в ответе на журналистский запрос.

Напомним,

14 марта "Схемы" обнародовали расследование о том, как владелец столичного торгово-офисного центра "Гулливер" и сети "Эльдорадо" 47-летний Виктор Полищук во время военного положения подавался в систему "Шлях" как водитель-волонтер, но не привозил заявленную помощь, а иностранная компания, которая якобы должна была ее передать, заявила, что не делала этого и ее именем воспользовались без ведома организации.

Журналисты указали, что Полищук также дважды выезжал за рулем грузовика, устраиваясь в штат фирмы-перевозчика на должность водителя, но оба раза грузов не привозил, а возвращался в Украину уже на собственном пассажирском "Мерседесе".

По информации, полученной "Схемами" от источников с доступом к данным пересечения границы, Полищук выезжал за пределы Украины минимум пять раз: дважды - в 2022 и 2023 годах, а также в 2024 году.

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