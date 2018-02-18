Полиция не зафиксировала нарушений на марше сторонников Саакашвили в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Столичная полиция не зафиксировала нарушений общественного порядка в Киеве во время марша около 3 тыс. сторонников экс-главы Одесской ОГА Саакашвили, высланного в Польшу из Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.
"Марш в Киеве прошел без нарушений правопорядка. Полиция должным образом обеспечила безопасность участников мероприятия. Сбор состоялся в парке им. Т.Шевченко, откуда колонна прошла к Михайловской площади. По приблизительным подсчетам, участие в акции приняли около 3000 человек. Нарушений правопорядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Напомним, колегия судей Кассационного административного суда Верховного Суда остановила производство по делу по иску экс-президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Саакашвили к Президенту Украины относительно обжалования указа о прекращении его гражданства к рассмотрению ходатайство истца об отводе коллегии судей.