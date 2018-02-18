Поліція не зафіксувала порушень на марші прихильників Саакашвілі у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Столична поліція не зафіксувала порушень громадського порядку у Києві під час маршу близько 3 тис прихильників екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, висланого до Польщі із України. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“Марш у Києві пройшов без порушень правопорядку. Поліція належним чином забезпечила безпеку учасників заходу. Збір відбувся у парку ім. Т.Г. Шевченка, звідки колона пройшла до Михайлівської площі. За приблизними підрахунками, участь у акції взяли близько 3000 осіб. Порушень правопорядку не зафіксовано”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду зупинила провадження у справі за позовом екс-президента Грузії та екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі до Президента України щодо оскарження указу про припинення його громадянства до розгляду клопотання позивача щодо відводу колегії суддів.