Полиция на Закарпатье проверяет автомобили из-за поджога здания венгерского общества
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 27 февраля. УНН. Патрульная полиция Закарпатья проверяет автомобили на дорогах области в связи с розыском причастных к поджогу здания Общества венгерской культуры Закарпатья. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил начальник Управления патрульной полиции в Закарпатской области Юрий Марценишин, передает УНН.
"Просим понимания! В связи с резонансным событием, которое произошло сегодня ночью в г. Ужгород в здании областного офиса организации закарпатских венгров, просим с пониманием отнестись к комплексу мер принимаемых патрульной полицией Закарпатья на автодорогах области! Данные меры принимаются исключительно с целью установления вероятно причастных лиц к данному событию", - говорится в сообщении Марценишина.
В то же время, в отделе коммуникации полиции Закарпатской области отказались комментировать, объявленный на Закарпатье в связи с поджогом план "Перехват".
Зато известно, что патрульные полицейские разыскивают автомобили, которые были замечены у поврежденного взрывом здания и вероятных причастных к преступлению лиц.
Как ранее сообщал УНН, в Ужгороде снова подожгли офис Общества венгерской культуры.