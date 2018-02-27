Полиция на Закарпатье проверяет автомобили из-за поджога здания венгерского общества

"Просим понимания! В связи с резонансным событием, которое произошло сегодня ночью в г. Ужгород в здании областного офиса организации закарпатских венгров, просим с пониманием отнестись к комплексу мер принимаемых патрульной полицией Закарпатья на автодорогах области! Данные меры принимаются исключительно с целью установления вероятно причастных лиц к данному событию", - говорится в сообщении Марценишина.

В то же время, в отделе коммуникации полиции Закарпатской области отказались комментировать, объявленный на Закарпатье в связи с поджогом план "Перехват".

Зато известно, что патрульные полицейские разыскивают автомобили, которые были замечены у поврежденного взрывом здания и вероятных причастных к преступлению лиц.

Как ранее сообщал УНН, в Ужгороде снова подожгли офис Общества венгерской культуры.