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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61909 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74817 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77595 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106873 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100276 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104508 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111496 просмотра

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Актуальное
Полиция на Закарпатье проверяет автомобили из-за поджога здания венгерского общества

Полиция на Закарпатье проверяет автомобили из-за поджога здания венгерского общества

Киев  •  УНН

 • 8503 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 27 февраля. УНН. Патрульная полиция Закарпатья проверяет автомобили на дорогах области в связи с розыском причастных к поджогу здания Общества венгерской культуры Закарпатья. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил начальник Управления патрульной полиции в Закарпатской области Юрий Марценишин, передает УНН.

"Просим понимания! В связи с резонансным событием, которое произошло сегодня ночью в г. Ужгород в здании областного офиса организации закарпатских венгров, просим с пониманием отнестись к комплексу мер принимаемых патрульной полицией Закарпатья на автодорогах области! Данные меры принимаются исключительно с целью установления вероятно причастных лиц к данному событию", - говорится в сообщении Марценишина.

В то же время, в отделе коммуникации полиции Закарпатской области отказались комментировать, объявленный на Закарпатье в связи с поджогом план "Перехват".

Зато известно, что патрульные полицейские разыскивают автомобили, которые были замечены у поврежденного взрывом здания и вероятных причастных к преступлению лиц.

Как ранее сообщал УНН, в Ужгороде снова подожгли офис Общества венгерской культуры.

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