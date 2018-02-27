Поліція на Закарпатті перевіряє автомобілі через підпал будівлі угорського товариства
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 27 лютого. УНН. Патрульна поліція Закарпаття перевіряє автомобілі на автошляхах області у зв′язку із розшуком причетних до підпалу будівлі Товариства угорської культури Закарпаття. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив начальник Управління патрульної поліції у Закарпатській області Юрій Марценишин, передає УНН.
“Просимо порозуміння! У зв’язку з резонансною подією, яка трапилася сьогодні вночі в м. Ужгород у будівлі обласного офісу організації закарпатських угорців, просимо з порозумінням поставитись до комплексу заходів які вживаються Патрульною Поліцією Закарпаття на автошляхах області! Дані заходи вживаються виключно з метою встановлення ймовірно причетних осіб до даної події”, — йдеться у повідомленні Ю. Марценишина.
Водночас, у відділі комунікації поліції Закарпатської області відмовилися коментувати, чи оголошено на Закарпатті у зв′язку із підпалом план “Перехоплення”.
Натомість відомо, що патрульні поліцейські розшукують автомобілі, які були помічені біля пошкодженої вибухом будівлі та ймовірних причетних до злочину осіб.
Як раніше повідомляв УНН, в Ужгороді знову підпалили офіс Товариства угорської культури.