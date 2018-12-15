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Полиция: на Собор под стены Софии съехались 35 тыс. человек, нарушений не было

Киев • УНН

 • 11519 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Нарушений порядка во время Объединительного собора, который принял решение о создании автокефальной поместной Православной церкви Украины, в Киеве не зафиксировано, было только двое задержанных. В целом участие в мероприятии приняли около 35000 человек. Об этом заявил начальник ГУ НП в столице Андрей Крищенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Полиция: на Собор под стены Софии съехались 35 тыс. человек, нарушений не было

По словам Крищенко, "в целом охрану общественного порядка во время Объединительного собора обеспечивали около 4000 правоохранителей, а участие в мероприятии приняли около 35000 человек".

"Сегодня день прошел спокойно, не было существенных проблем и чрезвычайных ситуаций. Задержали только двух человек, которые пытались пройти с холодным оружием на место проведения мероприятия. Люди, которые находились на Михайловской и Софийской площадях, с пониманием относились ко всем полицейским мерам, не возникало споров и конфликтов - все понимали, что и поверхностные проверки, и проверки транспорта и зданий осуществлялись для их безопасности", - рассказал он.

Также руководитель столичных полицейских поблагодарил всех правоохранителей, которые с 6 утра несли службу в месте проведения мероприятия.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную Православную Церковь Украины.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.

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