Полиция: на Собор под стены Софии съехались 35 тыс. человек, нарушений не было

По словам Крищенко, "в целом охрану общественного порядка во время Объединительного собора обеспечивали около 4000 правоохранителей, а участие в мероприятии приняли около 35000 человек".

"Сегодня день прошел спокойно, не было существенных проблем и чрезвычайных ситуаций. Задержали только двух человек, которые пытались пройти с холодным оружием на место проведения мероприятия. Люди, которые находились на Михайловской и Софийской площадях, с пониманием относились ко всем полицейским мерам, не возникало споров и конфликтов - все понимали, что и поверхностные проверки, и проверки транспорта и зданий осуществлялись для их безопасности", - рассказал он.

Также руководитель столичных полицейских поблагодарил всех правоохранителей, которые с 6 утра несли службу в месте проведения мероприятия.

Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную Православную Церковь Украины.

Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.