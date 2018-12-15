Поблизу Софії Київської затримали двох людей зі зброєю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Столична поліція затримала двох людей із небезпечними предметами на площі перед собором Святої Софії, де розпочався Об'єднавчий собор українських православних церков. Про це повідомив журналістам начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає УНН.
"Ми затримали двох людей, у одного був великий ніж, схожий на холодну зброю, в іншого - такі палички, нунчаки. Зараз їх доставили до територіального відділку поліції, і ми будемо розбиратися, навіщо вони взагалі йшли на такий захід з такими досить небезпечними предметами", - заявив Крищенко.
Також він закликав людей з розумінням ставитися до посилених заходів безпеки та перевірки за допомогою металошукачів.
"Враховуючи важливість та історичну значущість сьогоднішньої події, велику кількість громадян та ту істерію, яку нагнітає держава-агресор і деякі сили в нашій державі, ми вжили всіх заходів, аби захистити людей. Сьогодні на охорону правопорядку залучено близько 4 тисяч правоохоронців", - зазначив Крищенко.
Начальник поліції Києва відзначив, що ситуація в столиці спокійна. Посилені заходи безпеки запроваджені у центральній частині міста та поблизу основних храмів Києва, у тому числі Києво-Печерської лаври.
Як повідомляв УНН, у Києві 15 грудня 2018 року зранку розпочався Об’єднавчий Собор Українського Православ’я, у якому беруть участь церковні ієрархи, священики та миряни.
На Об'єднавчому соборі українських православних церков буде вирішуватися питання про створення єдиної незалежної Української православної церкви, ухвалення її статуту та голосування за предстоятеля церкви.
Об'єднавчий собор мав розпочатися о 10:00. Головувати на Соборі має представник Вселенського патріарха митрополит Галльський Еммануїл. Президент України Петро Порошенко також прибув до Святої Софії, де проходить Собор.
Томос про автокефалію майбутньому голові помісної православної церкви в Україні буде вручений у Константинополі 6 січня 2019 року.