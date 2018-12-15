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Вблизи Софии Киевской задержали двух человек с оружием

Киев • УНН

 • 12862 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Столичная полиция задержала двух человек с опасными предметами на площади перед собором Святой Софии, где начался Объединительный собор украинских православных церквей. Об этом сообщил журналистам начальник полиции Киева Андрей Крищенко, передает УНН.

Вблизи Софии Киевской задержали двух человек с оружием

"Мы задержали двух человек, у одного был большой нож, похожий на холодное оружие, в другой - такие палочки, нунчаки. Сейчас их доставили в территориальный участок полиции, и мы будем разбираться, зачем они вообще шли на такое мероприятие с такими довольно опасными предметами", - заявил Крищенко.

Также он призвал людей с пониманием относиться к усиленным мерам безопасности и проверке с помощью металлоискателей.

"Учитывая важность и историческую значимость сегодняшнего события, большое количество граждан и ту истерию, которую нагнетает государство-агрессор и некоторые силы в нашем государстве, мы приняли все меры, чтобы защитить людей. Сегодня на охрану правопорядка привлечены около 4 тысяч правоохранителей", - отметил Крищенко.

Начальник полиции Киева отметил, что ситуация в столице спокойная. Усиленные меры безопасности введены в центральной части города и вблизи основных храмов Киева, в том числе Киево-Печерской лавры.

Как сообщал УНН, в Киеве 15 декабря 2018 года утром начался Объединительный Собор Украинского Православия, в котором принимают участие церковные иерархи, священники и миряне.

На Объединительном соборе украинских православных церквей будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосование за предстоятеля церкви.

Объединительный собор должен был начаться в 10:00, но начало задеоржалось на около два часа. Председательствовать на Соборе должен представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил. Президент Украины Петр Порошенко также прибыл в Святую Софию, где проходит Собор.

Томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине будет вручен в Константинополе 6 января 2019 года.

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