Вблизи Софии Киевской задержали двух человек с оружием

"Мы задержали двух человек, у одного был большой нож, похожий на холодное оружие, в другой - такие палочки, нунчаки. Сейчас их доставили в территориальный участок полиции, и мы будем разбираться, зачем они вообще шли на такое мероприятие с такими довольно опасными предметами", - заявил Крищенко.

Также он призвал людей с пониманием относиться к усиленным мерам безопасности и проверке с помощью металлоискателей.

"Учитывая важность и историческую значимость сегодняшнего события, большое количество граждан и ту истерию, которую нагнетает государство-агрессор и некоторые силы в нашем государстве, мы приняли все меры, чтобы защитить людей. Сегодня на охрану правопорядка привлечены около 4 тысяч правоохранителей", - отметил Крищенко.

Начальник полиции Киева отметил, что ситуация в столице спокойная. Усиленные меры безопасности введены в центральной части города и вблизи основных храмов Киева, в том числе Киево-Печерской лавры.

Как сообщал УНН, в Киеве 15 декабря 2018 года утром начался Объединительный Собор Украинского Православия, в котором принимают участие церковные иерархи, священники и миряне.

На Объединительном соборе украинских православных церквей будет решаться вопрос о создании единой независимой Украинской православной церкви, принятие ее устава и голосование за предстоятеля церкви.

Объединительный собор должен был начаться в 10:00, но начало задеоржалось на около два часа. Председательствовать на Соборе должен представитель Вселенского патриарха митрополит Галльский Эммануил. Президент Украины Петр Порошенко также прибыл в Святую Софию, где проходит Собор.

Томос об автокефалии будущему главе поместной православной церкви в Украине будет вручен в Константинополе 6 января 2019 года.