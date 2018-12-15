Поліція: на Собор під стіни Софії з'їхалися 35 тис. людей, порушень не було
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Порушень порядку під час Об'єднавчого собору, який ухвалив рішення про створення автокефальної помісної Православної церкви України, у Києві не зафіксовано, було лише двоє затриманих. Загалом участь у заході взяли близько 35000 осіб. Про це заявив начальник ГУ НП у столиці Андрій Крищенко, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції Києва.
За словами Крищенка, "загалом охорону громадського порядку під час Об’єднавчого собору забезпечували близько 4000 правоохоронців, а участь у заході взяли близько 35000 осіб".
"Сьогодні день пройшов спокійно, не було суттєвих проблем і надзвичайних ситуацій. Затримали лише двох осіб, які намагалися пройти з холодною зброєю на місце проведення заходу. Люди, які перебували на Михайлівській та Софійській площах, із порозумінням ставилися до всіх поліцейських заходів, не виникало суперечок і конфліктів - усі розуміли, що і поверхневі перевірки, і перевірки транспорту та будівель здійснювалися для їх безпеки", - розповів він.
Насамкінець керівник столичних поліцейських подякував усім правоохоронцям, які із 6-ї ранку несли службу у місці проведення заходу.
Нагадаємо, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України.
Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.