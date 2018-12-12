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Полиция ликвидировала подпольное казино в Киевской области

Киев • УНН

 • 8529 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Полиция Киевской области ликвидировала незаконное игорное заведение в Борисполе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области, передает УНН.

Полиция ликвидировала подпольное казино в Киевской области

Заведение работало по ул. Киевский шлях. В полиции говорят, что узнали о его работе от жителя города - отреагировали и прибыли по указанному адресу.

"В ходе осмотра места происшествия в игровом зале полицейские изъяли почти 25 тысяч гривен, 30 системных блоков, мониторы, аппарат для печати чеков, черновики с записями, касающиеся деятельности незаконного занятия игорным бизнесом, графики дежурств, мобильные телефоны", - рассказали в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины. Изъятая компьютерная техника направлена для проведения соответствующих экспертиз. Устанавливаются лица, причастные к организации незаконного игорного бизнеса.

Отметим, что нелегальное заведение в Борисполе по ул. Киевский шлях 127/10 УНН разоблачил еще летом. Он действовал всего в 7 минутах езды от главного управления полиции Борисполя.

Однако, местные следователи тогда заявляли УНН, что справиться с нелегалами не могут, потому что третий год подряд "устанавливают лиц".

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