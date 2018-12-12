Поліція ліквідувала підпільне казино на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Поліція Київської області ліквідувала незаконний гральний заклад у Борисполі. Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області, передає УНН.
Заклад працював по вул. Київський шлях. У поліції кажуть, що дізналися про його роботу від жителя міста - відреагували та прибули за вказаною адресою.
"Під час огляду місця події у ігровому залі поліцейські вилучили майже 25 тисяч гривень, 30 системних блоків, монітори, апарат для друку чеків, чернетки із записами, що стосуються діяльності незаконного зайняття гральним бізнесом, графіки чергувань, мобільні телефони", - розповіли у поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України. Вилучена комп’ютерна техніка направлена для проведення відповідних експертиз. Встановлюються особи, причетні до організації незаконного грального бізнесу.
Зауважимо, що нелегальний заклад у Борисполі по вул. Київський шлях 127/10 УНН викрив ще влітку. Він діяв всього в 7 хв їзди від головного управління поліції Борисполя.
Однак, місцеві слідчі тоді заявляли УНН, що впоратися з нелегалами не можуть, бо вже третій рік поспіль “встановлюють осіб”.