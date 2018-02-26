Полиция Кривого Рога открыла дело из-за красных флагов на марше нацгвардийцев
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Полиция Кривого Рога открыла уголовное производство из-за использования военнослужащими Нацгвардии красных флагов во время торжественного празднования по случаю 74-й годовщины освобождения города от немецких оккупантов. Такую информацию УНН подтвердили в Криворожской городской полиции.
Как сообщал УНН, 22 февраля в Кривом Роге на мероприятиях 74-летия освобождения города от немецкой оккупации были использованы красные флаги. По словам организаторов, это были оригиналы боевых знамен - музейные экспонаты, которые не подпадают под действие законов "о декоммунизации". Вскоре полицией было открыто производство по статье изготовление, распространение, а также публичное использование символики коммунистического, национал-социалистического тоталитарных режимов.
"Да, могу подтвердить, 24 февраля работниками криворожской полиции были внесены сведения в ЕРДР предварительной правовой квалификации, предусмотренной ч. 1 ст. 436 с пометкой 1 КК Украины. Сейчас полицейскими устанавливаются все обстоятельства дела", - сообщили в полиции.