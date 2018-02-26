Поліція Кривого Рогу відкрила справу через червоні прапори на марші нацгвардійців
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження через використання військовослужбовцями Нацгвардії червоних прапорів під час урочистого святкування з нагоди 74-ї річниці звільнення міста від німецьких окупантів. Таку інформацію УНН підтвердили в Криворізькій міській поліції.
Як повідомляв УНН, 22 лютого в Кривому Розі на заходах до 74-річчя визволення міста від німецької окупації були використані червоні прапори. За словами організаторів, це були оригінали бойових прапорів — музейні експонати, які не підпадають під дію законів “про декомунізацію”. Невдовзі поліцією було відкрите провадження за статтею виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного тоталітарних режимів.
“Так, можу підтвердити, 24 лютого працівниками криворізької поліції було внесено відомості до ЄРДР з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 436 з позначкою 1 КК України. Наразі поліцейськими встановлюються всі обставини справи”, — повідомили в поліції.