Полиция Киевской области задержала 7 мародеров на Макаровской АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня, 18-го марта, воры разбили витрину автозаправочной станции под Макаровом. Мародеры залезли внутрь , похитили профессиональное клининговое оборудование, кофемашину и сервисные товары для автомобилей. Вывезти пытались и горючее, которое уже слили в специально подготовленные канистры, однако завершить задуманное не успеть, ведь были разоблачены "на горячем" полицейскими Киевской области, передает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
Мародеров задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По данному факту следователи начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.