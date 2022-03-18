Поліція Київщини затримала 7 мародерів на макарівській АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні, 18-го березня, злодії розбили вітрину автозаправної станції під Макаровом. Мародери залізли всередину, викрали професійне клінінгове обладнання , кавомашину та сервісні товари для автомобілів. Вивезти намагались і пальне, яке вже злили у спеціально підготовлені каністри, втім завершити задумане не встигти, адже були викриті "на гарячому" поліцейськими Київщини, передає УНН з посиланням на МВС.
Деталі
Мародерів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.