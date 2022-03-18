Поліція Київщини затримала 7 мародерів на макарівській АЗС

Деталі

Мародерів затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.