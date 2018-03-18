Полиция Киева разыскивает женщину, которая выбросила новорожденного ребенка в мусорку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Полиция Киева просит помощи в установлении матери, которая выбросила новорожденного ребенка на помойку. Об этом говорится на сайте ГУ НП города Киева, передает УНН.
Предварительно установлено, что тело девочки в контейнер выбросили на улице Теремковской.
Сообщается, что 14 марта 2018 в мусорном контейнере на территории завода по переработке вторичного сырья правоохранители обнаружили тело младенца.
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В рамках уголовного производства, начатого по факту убийства матерью новорожденного ребенка, следственный отдел Голосеевского управления полиции проводит досудебное расследование по статье 117 Уголовного кодекса Украины, сообщают в управлении.