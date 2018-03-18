Поліція Києва розшукує жінку, яка викинула новонароджену дитину у смітник
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Поліція Києва просить допомоги у встановленні матері, яка викинула новонароджену дитину у смітник. Про це йдеться на сайті ГУ НП міста Києва, передає УНН.
Попередньо встановлено, що тіло дівчинки у контейнер викинули на вулиці Теремківській.
Повідомляється, що 14 березня 2018 року у сміттєвому контейнері на території заводу з переробки вторинної сировини правоохоронці виявили тіло немовля.
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У рамках кримінального провадження, розпочатого за фактом вбивства матір’ю новонародженої дитини, слідчий відділ Голосіївського управління поліції проводить досудове розслідування за статтею 117 Кримінального кодексу України, повідомляють в управлінні.