Ювелирный магазин Киева ограбили на 5 миллионов гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Правоохранители разыскивают грабителей, совершивших разбойное нападение на ювелирный магазин в Борисполе и ограбили его на 5 миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.
Четверо нападавших в камуфляжной форме и масках ворвались в ювелирный магазин в Борисполе и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн гривен. Затем злоумышленники скрылись на Rover в неизвестном направлении.
Сообщается, что магазин находился под охраной частной фирмы. После срабатывания "тревожной кнопки" к торговому заведения прибыли сотрудники частной охранной структуры, которые, в свою очередь, только потом вызвали полицию, в результате чего было потеряно время.
Как сообщал УНН, в Киеве и Киевской области из-за вооруженное ограбления объявили план "Сирена".
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.