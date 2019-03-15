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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ювелирный магазин Киева ограбили на 5 миллионов гривен

Киев • УНН

 • 9349 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Правоохранители разыскивают грабителей, совершивших разбойное нападение на ювелирный магазин в Борисполе и ограбили его на 5 миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Ювелирный магазин Киева ограбили на 5 миллионов гривен

Четверо нападавших в камуфляжной форме и масках ворвались в ювелирный магазин в Борисполе и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн гривен. Затем злоумышленники скрылись на Rover в неизвестном направлении.

Сообщается, что магазин находился под охраной частной фирмы. После срабатывания "тревожной кнопки" к торговому заведения прибыли сотрудники частной охранной структуры, которые, в свою очередь, только потом вызвали полицию, в результате чего было потеряно время.

Как сообщал УНН, в Киеве и Киевской области из-за вооруженное ограбления объявили план "Сирена".

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины.

Украинские Национальные Новости

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