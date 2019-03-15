Ювелірний магазин Києва пограбували на 5 мільйонів гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Правоохоронці розшукують грабіжників, які вчинили розбійний напад на ювелірний магазин у Борисполі і пограбували його на 5 мільйонів гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції у Київській області.
Четверо нападників у камуфляжній формі та масках ввірвались до ювелірного магазину у Борисполі та погрожуючи автоматами охороннику, викрали коштовності на суму близько 5 млн гривень. Потім зловмисники зникли на Rover у невідомому напрямку.
Повідомляється, що магазин перебував під охороною приватної фірми. Після спрацювання "тривожної кнопки" до торгівельного закладу прибули працівники приватної охоронної структури, які, у свою чергу, тільки потім викликали поліцію, внаслідок чого був згаяний час.
Як повідомляв УНН, у Києві та Київській області через збройне пограбування оголосили план "Сирена".
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.