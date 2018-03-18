Полиция Киева усилила меры безопасности в центре и у дипломатических и консульских учреждений РФ

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 6458 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 12906 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 59447 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 72002 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101653 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108981 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116453 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121814 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132915 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Полиция Киева усилила меры безопасности в центре и у дипломатических и консульских учреждений РФ

Полиция Киева усилила меры безопасности в центре и у дипломатических и консульских учреждений РФ

Киев  •  УНН

 • 9267 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Полиция Киева усилила меры безопасности в центре и у дипломатических и консульских учреждений РФ. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко. За порядком в столице следят полицейские и нацгвардия, дежурят кинологи, взрывотехники и группы превентивной коммуникации, сообщают в отделе коммуникации ГУ НП г.Киева, передает УНН.

Крищенко отметил, что такие меры безопасности во время мероприятий - требование времени.

"В целом на службу в центральной части города заступили 1500 правоохранителей. Мы проводим превентивные меры и четко будем реагировать на любые нарушения. Призываем всех участников акций соблюдать установленные правила поведения и норм действующего законодательства", - заявил он.

В местах проведения акций - на проспекте Воздухофлотском, улицы Добровольческих батальонов и Крещатике частично ограничено или перекрыто движение транспорта.

Напомним, ранее правоохранители сообщали о двух десятков активистов под консульством РФ в Харькове.

Как сообщал УНН, утром 18 марта поступило сообщение о заминировании консульства России в Одессе.

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