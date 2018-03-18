Полиция Киева усилила меры безопасности в центре и у дипломатических и консульских учреждений РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Полиция Киева усилила меры безопасности в центре и у дипломатических и консульских учреждений РФ. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко. За порядком в столице следят полицейские и нацгвардия, дежурят кинологи, взрывотехники и группы превентивной коммуникации, сообщают в отделе коммуникации ГУ НП г.Киева, передает УНН.
Крищенко отметил, что такие меры безопасности во время мероприятий - требование времени.
"В целом на службу в центральной части города заступили 1500 правоохранителей. Мы проводим превентивные меры и четко будем реагировать на любые нарушения. Призываем всех участников акций соблюдать установленные правила поведения и норм действующего законодательства", - заявил он.
В местах проведения акций - на проспекте Воздухофлотском, улицы Добровольческих батальонов и Крещатике частично ограничено или перекрыто движение транспорта.
Напомним, ранее правоохранители сообщали о двух десятков активистов под консульством РФ в Харькове.
Как сообщал УНН, утром 18 марта поступило сообщение о заминировании консульства России в Одессе.