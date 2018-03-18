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Поліція Києва посилила заходи безпеки у центрі та біля дипломатичних і консульських установ РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Поліція Києва посилила заходи безпеки у центрі та біля дипломатичних і консульських установ РФ. Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко. За порядком у столиці стежать поліцейські та нацгвардій ці, чергують кінологи, вибухотехніки та групи превентивної комунікації, повідомляють у відділі комунікації ГУ НП м. Києва, передає УНН.

Крищенко зауважив, що такі заходи безпеки під час заходів — вимога часу.

“Загалом на службу у центральній частині міста заступили 1500 правоохоронців. Ми проводимо превентивні заходи і чітко реагуватимемо на будь-які порушення. Закликаємо всіх учасників акцій дотримуватися встановлених правил поведінки та норм чинного законодавства”, — заявив він.

У місцях проведення акцій — на проспекті Повітрофлотському, вулиці Добровольчих батальйонів та Хрещатику частково обмежено або перекрито рух транспорту.

Нагадаємо, раніше правоохоронці повідомляли про два десятки активістів під консульством РФ у Харкові.

Як повідомляв УНН, вранці 18 березня надійшло повідомлення про замінування консульства Росії в Одесі.

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