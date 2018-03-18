КИЇВ. 18 березня. УНН. Поліція Києва посилила заходи безпеки у центрі та біля дипломатичних і консульських установ РФ. Про це заявив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко. За порядком у столиці стежать поліцейські та нацгвардій ці, чергують кінологи, вибухотехніки та групи превентивної комунікації, повідомляють у відділі комунікації ГУ НП м. Києва, передає УНН.