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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция Хмельницкой области разоблачила нарколабораторию с ежемесячной прибылью в 5 млн грн

Полиция Хмельницкой области разоблачила нарколабораторию с ежемесячной прибылью в 5 млн грн

Киев  •  УНН

 • 2741 просмотра

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Полиция разоблачила масштабную нарколабораторию, которую организовал 44-летний киевлянин с восемью сообщниками. Ежедневно изготавливалось 1-3 кг метадона и амфетамина, которые сбывались через «закладки» в Хмельницкой и Киевской областях.

Хмельницкие правоохранители разоблачили масштабную нарколабораторию, которую организовал 44-летний киевлянин. Мужчина привлек к незаконному бизнесу восемь сообщников. Их ежемесячная прибыль составляла около 5 млн грн. Об этом сообщает в Офисе генпрокурора, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что им инкриминируется создание и участие в преступной организации, использование средств, добытых от незаконного оборота наркотиков, незаконное приобретение, хранение, перевозка с целью сбыта психотропных веществ, незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров, содержание мест для незаконного изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 306, ч. ч. 1-3 ст. 307, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, организовал и контролировал наркобизнес киевлянин. Помогали ему еще восемь жителей Киева, Киевской, Хмельницкой и Николаевской областей.

Лабораторию обустроили в столице, ее мощности позволяли производить за день от 1 до 3 кг метадона и амфетамина. Все необходимое оборудование и компоненты дельцы заказывали на специализированном сайте,

- говорится в сообщении.

В дальнейшем «товар» фасовался и через доверенное лицо организатора сбывался розничным торговцам. Заказы принимали через закрытые мессенджеры или лично. Распространяли наркотики «из рук в руки» и методом «закладок» на территории Хмельницкой и Киевской областей.

От продажи организатор получал до 5 млн грн в месяц. Средства распределялись между всеми участниками и вкладывались в развитие наркобизнеса.

Правоохранители задержали организатора и участников преступной организации в порядке ст. 208 УПК Украины.

Поставляли наркотики под видом косметики: разоблачен наркотрафик из Европы2 июл. 2024, 10:42 • 12744 просмотра

Во время проведения более 60 обысков изъяли лабораторное оборудование, прекурсоры и другие компоненты для изготовления наркотиков, кусты конопли, готовые к сбыту наркотики, склад оружия, черновые записи, деньги средства в национальной и иностранной валюте в сумме почти 350 тыс. грн и шесть элитных транспортных средств.

Сейчас всем подозреваемым избраны меры пресечения - содержание под стражей без возможности внесения залога.

По факту изъятого оружия и боеприпасов отдельно зарегистрировано уголовное производство и назначены экспертизы, по их выводам будет решаться вопрос о сообщении фигурантам дополнительного подозрения.

Наркотики в кофе: как контрабандисты поставляли кокаин из Европы в Украину29 окт. 2024, 09:04 • 18465 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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