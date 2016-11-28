Полиция Испании арестовала четырех подозреваемых в связях с исламистами
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Испанская полиция арестовала четырех человек, подозреваемых в причастности к связанной с "Исламским государством" сети по переправке в Европу людей. Об этом в понедельник сообщает МВД страны, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Исламское государство", как считается, использовало сеть для переправки боевиков в Европу через Турцию среди мигрантов, спасающихся от гражданской войны в Сирии, говорится в сообщении министерства.
Как отмечается, среди них - боевики, участвовавшие в атаках в Париже в ноябре 2015 года.
В отношении этих четырех человек также расследуется вероятная связь с двумя лицами, задержанными в Австрии в прошлом году по подозрению в связях с парижскими нападающими.
Двое из задержанных являются жителями северо-западной испанской провинции Галисия, а двое других занимались деятельностью в южной провинции Андалусии, говорится в сообщении министерства. МВД не предоставило никакой дополнительной информации.
После того, как Испания повысила уровень угрозы безопасности в стране в 2015 году, власти задержали около 168 человек по подозрению в причастности к деятельности исламистских боевиков.