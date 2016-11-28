Поліція Іспанії заарештувала чотирьох підозрюваних у зв'язках з ісламістами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Іспанська поліція заарештувала чотирьох осіб, підозрюваних в причетності до пов'язаної з "Ісламською державою" мережі з переправлення до Європи людей. Про це в понеділок повідомляє МВС країни, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Ісламська держава", як вважається, використовувала мережу для переправки бойовиків в Європу через Туреччину серед мігрантів, що рятуються від громадянської війни у Сирії, йдеться в повідомленні міністерства.
Як зазначається, серед них - бойовики, які брали участь в атаках у Парижі в листопаді 2015 року.
Щодо цих чотирьох людей також розслідується ймовірний зв'язок з двома особами, затриманими в Австрії в минулому році за підозрою у зв'язках з паризькими нападниками.
Двоє із затриманих є жителями північно-західної іспанської провінції Галісія, а двоє інших займалися діяльністю в південній провінції Андалусії, йдеться в повідомленні міністерства. МВС не надало жодної додаткової інформації.
Після того, як Іспанія підвищила рівень загрози безпеці у країні в 2015 році, влада затримала близько 168 осіб за підозрою в причетності до діяльності ісламістських бойовиків.