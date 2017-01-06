Полиция Флориды уточнила число жертв стрельбы в аэропорту
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Как минимум три человека погибли во время стрельбы в аэропорту штата Флорида, еще девять получили ранения. Об этом сообщает телеканал CNBC, цитируя местную полицию, передает УНН.
По данным телеканала, инцидент произошел в Терминале 2 около 20.00 по киевскому времени. Полиция выводит людей с места происшествия.
Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, который устроил стрельбу в аэропорту Флориды.
Сначала бывший пресс-секретарь Белого дома Ари Флейшер сообщил о 5 лицах, погибших во время стрельбы.