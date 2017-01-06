Поліція Флориди уточнила кількість жертв стрілянини в аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Як мінімум три людини загинули під час стрілянини в аеропорту штату Флорида, ще дев'ять отримали поранення. Про це інформує телеканал CNBC, цитуючи місцеву поліцію, передає УНН.
За даними телеканалу, інцидент стався в Терміналі 2 близько 20.00 за київським часом. Поліція виводить людей з місця події.
Раніше повідомлялося, що поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в аеропорту Флориди.
Спершу колишній прес-секретар Білого дому Арі Флейшер повідомив про 5 осіб, які загинули під час стрілянини.