Поліція Флориди уточнила кількість жертв стрілянини в аеропорту

За даними телеканалу, інцидент стався в Терміналі 2 близько 20.00 за київським часом. Поліція виводить людей з місця події.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в аеропорту Флориди.

Спершу колишній прес-секретар Білого дому Арі Флейшер повідомив про 5 осіб, які загинули під час стрілянини.