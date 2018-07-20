Полиция до сих пор не установила личность подрывника машины Шеремета

"За эти два года проведено очень большой объем работы. И положительные результаты есть. Идет серьезная работа по определенным направлениям, анализ всех видеоматериалов, которые были изъяты в ходе следственно-оперативных мероприятий, а это более трех тысяч терабайт видеоматериала. Благодаря этому лицо, котрое была до убийства и которое было на видео при непосредственном минировании, можно идентифицировать", - рассказал Вячеслав Аброськин.



Как сообщал УНН, на сегодня по делу убийства журналиста Павла Шеремета, которое произошло два года назад, проведено более 20 экспертиз и опрошено десятки людей, о подозрении пока никому не сообщалось.

20 июля 2016 около 7:45 в Киеве неизвестные взорвали автомобиль, в котором ехал на работу журналист Павел Шеремет.