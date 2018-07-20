Поліція досі не встановила особу підривника машини Шеремета

"За ці два роки проведений дуже великий обсяг роботи. І позитивні результати є. Йде серйозна робота за певними напрямками, аналіз всіх відеоматеріалів, які були вилучені в ході слідчо-оперативних заходів, а це понад три тисяч терабайтів відеоматеріалу. Завдяки цьому особу, яка була до вбивства і яка була на відео при безпосередньому мінуванні, можна ідентифікувати", – розповів В’ячеслав Аброськін.



Як повідомляв УНН, станом на сьогодні у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, яке сталося два роки тому, проведено понад 20 експертиз і опитано десятки людей, про підозру поки нікому не повідомлялось.

20 липня 2016 року близько 7:45 у Києві невідомі підірвали автомобіль, в якому їхав на роботу журналіст Павло Шеремет.